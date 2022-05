Unsere Tipps für Sie zum Wochenende passend zum Wetter, der Jahreszeit und der aktuellen Corona-Lage ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Für die Ansicht im Webbrowser, hier klicken. Schwäbische Freizeit Tipps zum Wochenende:

Parade alter Motorroller, Berblinger Fest an der Donau,

Parade alter Motorroller, Berblinger Fest an der Donau,

Droste-Literaturtage in Meersburg



Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich ein schönes Wochenende – bleiben Sie gesund!



Ihre

Alte Schätzchen auf zwei Rädern



Es wurde zwar wegen Corona um zwei Jahre verschoben, doch an seiner Einmaligkeit hat das Altrollertreffen in Sigmaringen nichts eingebüßt. Über 700 Besitzer von alten Motorrollern haben sich zu diesem Treffen angemeldet, das vom 26. bis zum 29. Mai auf dem Sigmaringer Festplatz stattfindet. Veranstaltet wird das Treffen von Markenclubs, Interessengemeinschaften und der Brauerei Zoller-Hof. Vor allem Besitzer von Motorrollern, die vor 1965 gebaut worden sind, waren aufgerufen, ihre Schmuckstücke einem breiten Publikum zu präsentieren. Aber herzlich willkommen sind auch Fahrer und Fahrerinnen von jüngeren, klassischen Schaltrollern. Das Altrollertreffen findet vom 26.5. 2022 bis zum 29.5. 2022 auf dem Sigmaringer Festplatz statt. Erwartet werden Rollerfreunde aus der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite. Zur Website Berblinger Fest rechts, links und über der Donau



Livemusik, Mitmachaktionen, Straßentheater und gastronomische Angebote stehen im Mittelpunkt des Berblinger Fests, das vom 27. bis zum 29. Mai in Ulm an der Adlerbastei stattfindet. Eine Besonderheit im Programm stellen die Slackline-Shows über die Donau von Lukas Irmler dar. Hierfür wird eine Highline über die Donau von der Adlerbastei bis auf die gegenüberliegende Neu-Ulmer Uferseite gespannt. Sie bildet die Bühne in luftiger Höhe für die Shows des deutschen Profi-Slackliners und mehrfachen Guinness-Weltrekordhalters.

Außerdem bietet die Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH verschiedene Führungen an über das Leben des Albrecht Ludwig Berblingers, der als Schneider von Ulm bekannt geworden ist.

Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes wird an diesem Wochenende auch die Wall-Mapping-Kunstperformance „Digital Wall - Neue Ufer“ sein. Bei diesem Multimedia-Event wird die historische Stadtmauer Ulms zum Leben erweckt und als eine der größten durchgängigen Projektionsflächen für eine audiovisuelle Kunstinstallation genutzt. Die knapp einen Kilometer lange Stadtmauer ist vom 26. bis 28. Mai (jeweils von 22 bis 0.30 Uhr) auf beiden Seiten der Donau als ein organisches und begehbares Gesamtkunstwerk zu erleben und bestaunen. Das Berblinger Fest dauert vom 27. bis 29. Mai. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite. Zur Website Droste-Tage am Bodensee



Literaturfans aufgepasst! Nach zweijähriger Pause finden wieder die Meersburger Droste-Literaturtage mit einem abwechslungsreichen Programm statt. Den Beginn macht der Droste Poetry Slam am 26. Mai um 19 Uhr im Renaissancesaal der Burg Meersburg. Am

27. Mai um 19 Uhr treten die „Lichtschattengewächse“ Ulrike Schäfer und Karo auf. Dabei finden zwei zusammen, um gemeinsam Geschichten zum Klingen zu bringen.

Einen geführten Spaziergang auf den Spuren der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff durch die Stadt gibt es am 28. Mai. Treffpunkt ist um 16 Uhr bei der Gästeinfo. In dieser Führung sind Gedichte und Texte der Dichterin dort zu hören, wo sie entstanden sind, und man erlebt die Orte, über die sie schreibt. Die Lesung der beiden Droste-Preisträgerinnen Katharina Hacker und Laura Freudenthale ist am 28. Mai um 19 Uhr im Veranstaltungssaal vineum bodensee bei freiem Eintritt.

Weitere Informationen zu den Droste-Literaturtagen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Meersburg. Zur Website Nichts Passendes dabei? Unsere neue Freizeitkarte bietet über 600 Attraktionen



